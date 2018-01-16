В Косово убили сербского политика Оливера Ивановича

Deutsche Welle
16:12, 16 января 2018
Надежный источник

В Косово 16 января был убит 64-летний сербский политик Оливер Иванович. Его смертельно ранили возле отделения его партии; он умер в больнице.

Иванович был убит в северной части города Косовска-Митровица, которую контролируют сербы.

Убийство произошло во время переговоров представителей Косово и Сербии в Брюсселе. После появления новостей о случившемся сербская делегация покинула переговоры. Президент Сербии Александр Вучич назвал случившееся терактом. Преступление осудил и премьер-министр Албании Эди Рама.

Политическая деятельность Ивановича приводила к его конфликтам с чиновниками в [столице Косово] Приштине; он периодически конфликтовал и с другими сербскими политиками из Косово и властными людьми из [столицы Сербии] Белграда (англ. яз.).

Deutsche Welle
Оливер Иванович, как пишет «Би-би-си», был важным политиком в среде косовских сербов. AFP пишет, что он считался умеренным политиком и публично критиковал действия официального Белграда.
Иванович возглавлял партию косовских сербов «Свобода, демократия, правда». В 2008-2012 годы он был министром по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии. В 2016 году суд миссии Европейского союза в Косово (EULEX) приговорил его к 9 годам по обвинению в военных преступлениях в Косово в 1990-е годы, но позже приговор был отменен.
Косово, большую часть жителей которого составляют этнические албанцы, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, через несколько лет после Косовской войны 1998–1999 годов. Большинство стран мира, в том числе США и Евросоюз, признают независимость региона. Россия считает Косово частью Сербии.
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