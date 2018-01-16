В Косово убили сербского политика Оливера Ивановича

В Косово 16 января был убит 64-летний сербский политик Оливер Иванович. Его смертельно ранили возле отделения его партии; он умер в больнице.

Иванович был убит в северной части города Косовска-Митровица, которую контролируют сербы.

Убийство произошло во время переговоров представителей Косово и Сербии в Брюсселе. После появления новостей о случившемся сербская делегация покинула переговоры. Президент Сербии Александр Вучич назвал случившееся терактом. Преступление осудил и премьер-министр Албании Эди Рама.