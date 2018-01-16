Суд отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы. Его обвиняют в нападении на полицейского
Верховный суд республики Дагестан отменил оправдательный приговор Бадрудину Мусаеву — сыну мэра Махачкалы.
Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщили «Российской газете» в пресс-службе суда.
Сам Бадрудин Мусаев на суде не присутствовал. Его адвокаты просили отложить заседание, так как их подзащитный, по его словам, находится в Москве на лечении. Но при этом защита не смогла представить соответствующие медицинские документы.
Сотрудники ДПС в конце мая 2016 года остановили автомобиль, которым управлял Бадрудин Мусаев, для проверки документов. Мусаев показать документы отказался, начал угрожать полицейским, несколько раз ударил одного из них и скрылся с места происшествия.
Уголовное дело в отношении Бадрудина Мусаева несколько раз закрывалось, но затем расследование возобновляли. В декабре 2016 года Мусаеву все же было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).
В сентябре 2017 года дело Мусаева рассмотрел Советский районный суд Махачкалы. Прокуратура просила приговорить сына мэра к пяти годам колонии общего режима. Суд оправдал его по всем пунктам.