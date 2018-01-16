Суд отказался изменить меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии»
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии» — Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому и Юрию Итину.
Серебренников и Итин оставлены под домашним арестом до 19 апреля. Малобродскому также до 19 апреля продлен срок содержания в СИЗО.
Следствие по делу «Седьмой студии», как было объявлено ранее, завершено. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами расследования.
Фигурантами дела «Седьмой студии» являются шесть человек: художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший глава студии Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-главный бухгалтер АНО Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова (она находится в розыске) и директор РАМТ Софья Апфельбаум.
Все фигуранты дела, кроме Нины Масляевой, свою вину отрицают. Дело Масляевой, давшей признательные показания, выделено в отдельное производство. Ранее ей также был продлен срок домашнего ареста до 19 апреля.