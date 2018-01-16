Суд отказался изменить меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии»

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии» — Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому и Юрию Итину.

Серебренников и Итин оставлены под домашним арестом до 19 апреля. Малобродскому также до 19 апреля продлен срок содержания в СИЗО.

Следствие по делу «Седьмой студии», как было объявлено ранее, завершено. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами расследования.