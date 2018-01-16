Минкульт подал иск на 133 миллиона рублей по делу «Седьмой студии»

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, Минкульт признан потерпевшей стороной по делу, поэтому требует от обвиняемых возместить 133 237 920 рублей. Именно такая сумма ущерба заявлена в окончательной редакции уголовного дела, о завершении расследования которого 15 января отчитались следователи.

Министерство культуры России заявило иск о возмещении вреда в рамках уголовного дела «Седьмой студии», подозреваемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.

В 2015 году СК возбудил дело о хищении бюджетных средств автономной некоммерческой организацией «Седьмая студия» в рамках культурного проекта «Платформа». В первоначальных материалах следствия сумма ущерба составляла 68 миллионов рублей, но впоследствие увеличилась вдвое.

Фигурантами дела являются шесть человек: создатель «Седьмой студии» и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор студии Юрий Итин, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, главный бухгалтер АНО Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Все они находятся под домашним арестом, кроме Малобродского, который содержится в СИЗО, и Вороновой, уехавшей за границу.

Материалы уголовного дела в отношении Масляевой и Вороновой были выделены в отдельное производство. Ранее Масляева заключила сделку со следствием и дала показания на других фигурантов. Остальные своей вины не признают.