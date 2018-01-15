В Москве из электрички эвакуировали более тысячи человек. ТАСС сообщил о пожаре в вагоне
В Москве на станции Кусково на Горьковском направлении железной дороги из электрички эвакуировали более тысячи человек.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, в одном из вагонов электрички возник пожар. Речь, по его словам, идет о коротком замыкании.
Машинист поезда, рассказал собеседник агентства, был вынужден прибегнуть к экстренному торможению. До станции поезд, следовавший из Москвы в Петушки, не доехал.
В свою очередь РИА Новости и «Интерфакс» также со ссылкой на свои источники в экстренных службах сообщают, что между станциями Чухлинка и Кусково произошел обрыв контактного провода. Около тысячи пассажиров электрички были автобусами доставлены на станцию Кусково.
В пресс-службе Московской железной дороги «Интерфаксу» подтвердили информацию о повреждении контактного провода, не став комментировать сообщения об эвакуации пассажиров.
До устранения причин аварии, заявили представители пресс-службы, движение по этому участку железной дороги организовано по временной схеме, возможно нарушение графика.
«В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне», — сказал собеседник агентства. В настоящее время из вагонов эвакуировано около 1 тыс. человек. На место следуют пожарно-спасательные подразделения.