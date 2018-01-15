Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

15 января умер политик, один из создателей движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Об этом «Медузе» сообщил сопредседатель движения «Другая Россия» Александр Аверин. Чуть раньше запись об этом появилась на странице Аверина в фейсбуке.

Также смерть Анпилова ТАСС подтвердила экс-депутат Госдумы Дарья Митина. По ее словам, 13 января по дороге на встречу с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым у Анпилова случился обширный инсульт, после чего он впал в кому и через два дня умер.

Сообщение о смерти Виктора Анпилова было опубликовано и на его собственной странице в фейсбуке. Запись сопровождают строчки на испанском из песни «Мать агнца» чилийского исполнителя Тито Фернандеса. Анпилов свободно владел испанским языком и увлекался латиноамериканской песенной поэзией.