Самолет съехал с посадочной полосы в Турции из-за неполадок в двигателе
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus съехал со взлетно-посадочной полосы в турецком городе Трабзон из-за скачка мощности в правом двигателе, заявили пилоты.
По словам членов экипажа, самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу в обычном режиме, но когда они стали снижать скорость, чтобы повернуть направо, правый двигатель по непонятной причине набрал мощность, и самолет развернулся в противоположную сторону — к морю.
Что вызвало неполадки в правом двигателе, пока неизвестно.
«Из-за увеличения скорости мы потеряли контроль над самолетом, он развернулся и застрял в грязи на обрыве», — заявили пилоты (англ. яз.).
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus 14 января съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту турецкого города Трабзон; он остановился на склоне в нескольких метрах от моря. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На момент написания этой новости самолет все еще находился на обрыве.