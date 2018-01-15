Самолет съехал с посадочной полосы в Турции из-за неполадок в двигателе

Channel NewsAsia
15:08, 15 января 2018
Надежный источник

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus съехал со взлетно-посадочной полосы в турецком городе Трабзон из-за скачка мощности в правом двигателе, заявили пилоты.

По словам членов экипажа, самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу в обычном режиме, но когда они стали снижать скорость, чтобы повернуть направо, правый двигатель по непонятной причине набрал мощность, и самолет развернулся в противоположную сторону — к морю.

Что вызвало неполадки в правом двигателе, пока неизвестно.

В Турции самолет после неудачной посадки завис на обрыве над море
Meduza

«Из-за увеличения скорости мы потеряли контроль над самолетом, он развернулся и застрял в грязи на обрыве», — заявили пилоты (англ. яз.).

Channel NewsAsia
Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus 14 января съехал со взлетно-посадочной полосы в аэропорту турецкого города Трабзон; он остановился на склоне в нескольких метрах от моря. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На момент написания этой новости самолет все еще находился на обрыве.

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