Самолет съехал с посадочной полосы в Турции из-за неполадок в двигателе

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus съехал со взлетно-посадочной полосы в турецком городе Трабзон из-за скачка мощности в правом двигателе, заявили пилоты.

По словам членов экипажа, самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу в обычном режиме, но когда они стали снижать скорость, чтобы повернуть направо, правый двигатель по непонятной причине набрал мощность, и самолет развернулся в противоположную сторону — к морю.

Что вызвало неполадки в правом двигателе, пока неизвестно.