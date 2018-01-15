Россия введет санкции против чиновников ВАДА из-за отстранения сборной от Олимпиады

Россия рассматривает возможность введения санкций против нескольких чиновников Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), причастных к отстранению сборной РФ от Зимних игр в Южной Корее.

Об этом сообщил изданию председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Решение о привлечении к ответственности лиц, виновных в отстранении российской сборной от Олимпиады, по словам Климова, было принято в декабре на собрании членов обеих палат парламента, спортсменов и дипломатов.

Источники в парламенте сообщили изданию, что речь может идти о возбуждении дел, в том числе уголовных, в отношении тех, кого сочтут причастными к отстранению сборной от Олимпиады, и ограничении им въезда на территорию РФ. По словам собеседников газеты, в санкционный список могут войти «почти десяток человек» — как чиновники ВАДА, так и другие лица.