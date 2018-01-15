Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не попал на свою седьмую Олимпиаду

TV2
14:58, 15 января 2018
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Сборная Норвегии решила не вызывать биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. Как рассказал сам 43-летний спортсмен, он ожидал, что когда-нибудь этот день настанет.

Бьорндален считает, что мог бы набрать спортивную форму к Олимпийским играм, однако в последнее время он показывал невысокие результаты на этапах Кубка мира. На последнем этапе 10 января он финишировал в четвертой десятке.

Бьорндален не стал говорить, поедет ли на Олимпиаду в качестве зрителя, чтобы поддержать супругу биатлонистку Дарью Домрачеву, которая выступает за сборную Белоруссии. Бьорндален отметил, что пока не принял решения о завершении карьеры.

«Я не согласен [с невызовом в сборную]. Я думаю, я мог бы набрать форму к Олимпиаде», — заявил Бьорндален (нор. яз.).

TV2
Уле-Эйнар Бьорндален — самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр. Норвежский биатлонист выступал на шести Олимпиадах и выиграл 13 медалей, в том числе 8 золотых.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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