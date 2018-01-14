В Люберцах отравились 40 кадетов. Возбуждено уголовное дело

В подмосковных Люберцах с пищевым отравлением госпитализированы 46 человек — шестеро взрослых и 40 учеников местной кадетской школы.

Первые жалобы на отравление начали поступать еще 12 января, к 14 января продолжали поступать новые сообщения о госпитализации учеников и сотрудников кадетской школы. Всего в школе учатся 1102 человека, штат учебного заведения — около ста человек.

В связи с отравлением возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В связи с отравлением в кадетской столовой в образовательных учреждениях Московской области пройдут проверки.