«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом

Бюллетень кинопрокатчика
10:00, 14 января 2018
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Картина «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в 1972 году, собрала в прокате более 1,74 миллиарда рублей. «Движение вверх» обогнало по сборам «Последнего богатыря», который до этого считался самым кассовым российским фильмом.

На фильм было продано 6,5 миллиона билетов. Это меньше, чем в случае «Последнего богатыря», на этот фильм было продано 7,8 миллиона билетов. Рекорд по этому показателю принадлежит «Иронии судьбы: Продолжение» — 8,8 миллиона билетов.

В субботу, 13 января, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ. По данным на 21 час по московскому времени, на счету фильма было около 1,74 млрд рублей, что позволило опередить предыдущего российского рекордсмена - ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ. Диснеевский релиз, напомним, сам обновил рекорд 26 ноября, то есть побыл на первой строчке всего полтора месяца.

Бюллетень кинопрокатчика
Фильм «Движение вверх» вышел в прокат в конце декабря 2017 года. Спортивная драма получила одобрительные отзывы от критиков и стала одним из наиболее заметных российских кинопроектов.
Картину критиковали за искажение фактов вдовы баскетболистов, принимавших участие в Олимпиаде-1972.

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