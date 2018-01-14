«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом

Картина «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в 1972 году, собрала в прокате более 1,74 миллиарда рублей. «Движение вверх» обогнало по сборам «Последнего богатыря», который до этого считался самым кассовым российским фильмом.

На фильм было продано 6,5 миллиона билетов. Это меньше, чем в случае «Последнего богатыря», на этот фильм было продано 7,8 миллиона билетов. Рекорд по этому показателю принадлежит «Иронии судьбы: Продолжение» — 8,8 миллиона билетов.