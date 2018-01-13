WSJ: адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за молчание о связи с ним

The Wall Street Journal
06:40, 13 января 2018
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Адвокат президента США Дональда Трампа в 2016 году заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) за ее молчание о возможной сексуальной связи с политиком. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты, Клиффорд в личных разговорах рассказывала о связи с Трампом после их знакомства в июле 2006 года на турнире по гольфу. Юрист Майкл Коэн, по словам источников, заключил с ней соглашение о неразглашении за месяц до выборов президента США в 2016 году. 

После публикации The Wall Street Journal издание The Daily Beast сообщило, что о связи Клиффорд с Трампом рассказывала ее подруга, порноактриса Алана Эванс.

В комментарии газете Коэн заявил, что и Трамп, и Клиффорд отрицают существование связи между ними.

«Слухи о том, что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа, совершенно неправдивы», — сказано в заявлении [Сторми Дэниелс, которое распространил Коэн] (англ. яз.).  

The Wall Street Journal
Перед выборами президента США осенью 2016 года несколько женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Среди них была порноактриса Джессика Дрейк. СМИ также опубликовали запись, на которой Трамп говорит, что знаменитостям можно «хватать за промежность» женщин.
В ноябре 2016 года The Wall Street Journal писала, что Стефани Клиффорд обсуждала со СМИ возможность рассказа о своих отношениях с Трампом, однако в итоге отказалась от этого.

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