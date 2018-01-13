Моби рассказал, что по просьбе друзей из ЦРУ писал в соцсетях о связях Трампа с Россией

Американский музыкант Моби рассказал в интервью, что в 2017 году написал в соцсетях про связи администрации Дональда Трампа с Россией по просьбе своих друзей из ЦРУ.

«Мы обедали, и они были очень обеспокоены, в том числе из-за , согласно которому Трамп шел на выборы фактически как российский агент. Это были действующие и бывшие агенты ЦРУ», — заявил музыкант.