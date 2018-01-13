Моби рассказал, что по просьбе друзей из ЦРУ писал в соцсетях о связях Трампа с Россией
Американский музыкант Моби рассказал в интервью, что в 2017 году написал в соцсетях про связи администрации Дональда Трампа с Россией по просьбе своих друзей из ЦРУ.
«Мы обедали, и они были очень обеспокоены, в том числе из-за досье, согласно которому Трамп шел на выборы фактически как российский агент. Это были действующие и бывшие агенты ЦРУ», — заявил музыкант.
«Они передали мне кое-какую информацию и сказали: „Смотри, у тебя в соцсетях больше подписчиков, чем у любого из нас. Пожалуйста, можешь опубликовать что-то из этого?“», — рассказал Моби.
Тема возможной связи Дональда Трампа и его окружения с Россией начала обсуждаться в США еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. Позже США официально обвинили Россию в попытках вмешаться в выборы и помешать победе Хиллари Клинтон. В США идет несколько расследований в связи с этими подозрениями.
В феврале 2017 года Moby написал в соцсетях, что «российское досье Трампа — на 100% реальное», что Россия шантажирует президента США и что администрация Трампа сотрудничает с РФ. Он пояснил, что с уверенностью рассказывает эти вещи после встречи с «друзьями, которые работают в Вашингтоне».