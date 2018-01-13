Леонардо ди Каприо снимется в следующем фильме Тарантино. Сюжет будет связан с преступлениями Чарльза Мэнсона

Леонардо ди Каприо снимется в следующем фильме Квентина Тарантино, сюжет которого, по данным СМИ, будет связан с преступлениями секты «Семья» Чарльза Мэнсона. Об этом сообщают издания Deadline и Variety со ссылкой на источники.

Ди Каприо сыграет стареющего безработного актера, пишет Variety.

Ранее стало известно, что Тарантино предложил Марго Робби роль актрисы Шэрон Тейт — одной из жертв «Семьи». Также сообщалось о возможном участии в фильме Тома Круза, Аль Пачино и Брэда Питта.