«Яндекс» стал бесплатно показывать фильмы

Ведомости
11:12, 12 января 2018
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Интернет-компания «Яндекс» добавила на главную страницу своего поиска возможность бесплатного просмотра художественных фильмов и сериалов.

Как рассказала «Ведомостям» директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук, посмотреть фильмы бесплатно за показ рекламы можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео».

К настоящему моменту компания закупила лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, и намерена дальше расширять библиотеку «наиболее востребованного» видеоконтента. Какая сумма была потрачена на закупку прав, в компании не раскрывают.

Ранее «Яндекс» намеревался также запустить сервис на Smart TV и ввести платную подписку для пользователей, но пока ограничился предоставлением просмотра за рекламу.
Помимо показа фильмов и сериалов, сейчас «Яндекс» предоставляет доступ к прямому эфиру и архиву программ российских телеканалов.
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