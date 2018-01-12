«Яндекс» стал бесплатно показывать фильмы
Интернет-компания «Яндекс» добавила на главную страницу своего поиска возможность бесплатного просмотра художественных фильмов и сериалов.
Как рассказала «Ведомостям» директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук, посмотреть фильмы бесплатно за показ рекламы можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео».
К настоящему моменту компания закупила лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, и намерена дальше расширять библиотеку «наиболее востребованного» видеоконтента. Какая сумма была потрачена на закупку прав, в компании не раскрывают.
Ранее «Яндекс» намеревался также запустить сервис на Smart TV и ввести платную подписку для пользователей, но пока ограничился предоставлением просмотра за рекламу.
Помимо показа фильмов и сериалов, сейчас «Яндекс» предоставляет доступ к прямому эфиру и архиву программ российских телеканалов.