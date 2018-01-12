Суд отказался отпустить по УДО лидера группировки «Шалтай-Болтай»

Аникеева летом 2017 года приговорили к двум годам колонии общего режима по статье о неправомерном доступе к информации. Приговор он не обжаловал. Под стражей Аникеев находился с конца 2016 года.

Судья Лефортовского суда Москвы Елена Галиханова отказала в условно-досрочном освобождении Владимиру Аникееву, осужденному по делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Заседание состоялось утром 12 января.

По версии следствия, Аникеев возглавлял группировку «Шалтай-Болтай», которая похищала данные чиновников и предпринимателей для перепродажи. Аникеев, как утверждается, работал под псевдонимом Льюис.

Еще два предполагаемых члена группировки Александр Филинов и Константин Тепляков получили по три года колонии общего режима.