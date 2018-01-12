Новый владелец электростанции в Удмуртии рассказал о планах заняться майнингом криптовалюты

На базе Сарапульской в Удмуртии может быть организован майнинг криптовалюты. Об этом рассказал Андрей Колесник — новый гендиректор «Губахинской энергетической компании» («ГЭК»), который, по информации «Коммерсанта», купил эту компанию у «Т Плюс» Виктора Вексельберга.

Вместе с Сарапульской ТЭЦ компания также владеет Кизеловской в Пермском крае. Но, по словам Колесника, развитие дата-центра, в том числе с майнингом, рассматривается только в Удмуртии.

Идет ли речь о создании специального центра для майнинга криптовалют при электростанции, либо просто о постройке дата-центра в Сарапуле, не уточняется. В декабре 2017 года «Коммерсант» писал, что «ГЭК» приобрела Сарапульскую ТЭЦ, так как она рентабельна и может покрыть убытки Кизеловской станции.