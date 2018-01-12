Новый владелец электростанции в Удмуртии рассказал о планах заняться майнингом криптовалюты

Коммерсант
06:29, 12 января 2018
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На базе Сарапульской теплоэлектроцентрали в Удмуртии может быть организован майнинг криптовалюты. Об этом рассказал Андрей Колесник — новый гендиректор «Губахинской энергетической компании» («ГЭК»), который, по информации «Коммерсанта», купил эту компанию у «Т Плюс» Виктора Вексельберга.

Вместе с Сарапульской ТЭЦ компания также владеет Кизеловской ГРЭС в Пермском крае. Но, по словам Колесника, развитие дата-центра, в том числе с майнингом, рассматривается только в Удмуртии.

Идет ли речь о создании специального центра для майнинга криптовалют при электростанции, либо просто о постройке дата-центра в Сарапуле, не уточняется. В декабре 2017 года «Коммерсант» писал, что «ГЭК» приобрела Сарапульскую ТЭЦ, так как она рентабельна и может покрыть убытки Кизеловской станции.

«Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем», — добавил господин Колесник.

Коммерсант
Сарапульская ТЭЦ вырабатывает 10,7 мегаватта электроэнергии. На совершение одной транзакции (покупки или продажи) с биткоинами (самой популярной криптовалютой) надо в среднем 328 киловатт-часов энергии.
Если ТЭЦ отключат от энергосистемы и всю мощность направят на майнинг, то она сможет ежедневно проводить 783 транзакции. Сейчас в мире ежедневно происходит около 350 тысяч транзакций.
За каждую рассчитанную транзакцию майнеры получают в среднем 142 доллара.

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