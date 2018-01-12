Найдены все похищенные из отеля «Ритц» в Париже драгоценности. Грабители уронили их на улице

Все похищенные при ограблении отеля «Ритц» в Париже драгоценности находились в сумке, которую один из грабителей выронил на улице, заявили Reuters источники в полиции, знакомые с ходом расследования.

Ранее сообщалось, что в сумке, обнаруженной недалеко от места преступления, находилась лишь часть ювелирных изделий, которые грабители забрали из отеля.

Двое участников ограбления, по словам источников агентства, по-прежнему находятся в розыске.