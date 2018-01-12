Найдены все похищенные из отеля «Ритц» в Париже драгоценности. Грабители уронили их на улице
Все похищенные при ограблении отеля «Ритц» в Париже драгоценности находились в сумке, которую один из грабителей выронил на улице, заявили Reuters источники в полиции, знакомые с ходом расследования.
Ранее сообщалось, что в сумке, обнаруженной недалеко от места преступления, находилась лишь часть ювелирных изделий, которые грабители забрали из отеля.
Двое участников ограбления, по словам источников агентства, по-прежнему находятся в розыске.
«Я могу подтвердить, что все похищенные драгоценности были обнаружены в сумке, которую нашли полицейские», — сообщил источник (англ.яз.).
Вооруженный налет на отель «Ритц» в Париже был совершен вечером 10 января. Трое грабителей разбили витрины с ювелирными изделиями и забрали драгоценности, стоимостью около 4,5 миллиона евро. Награбленное они передали двум сообщникам, которые скрылись с места преступления на автомобиле и мопеде. Водитель мопеда, отъезжая от отеля, выронил сумку.
Трое грабителей, бивших витрины, были задержаны. Их сообщникам удалось скрыться.
«Ритц» — один из самых известных отелей в Париже. Его владельцем является Мохаммед аль-Файед. Его сын Доди аль-Файед был спутником принцессы Дианы. В 1997 году Диана и Доди погибли в ДТП в Париже, возвращаясь из отеля «Ритц» после ужина.