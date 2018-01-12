Павел Грудинин стал вторым зарегистрированным кандидатом на выборах президента России
Центральная избирательная комиссия 12 января зарегистрировала директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ.
Грудинин: КПРФ всегда вела свои избирательные кампании без "черных" технологий. Обещаю, что эта кампания станет самой честной и образцовой— ИА Закон (@zakon_agency) January 12, 2018
12 января — последний день, когда можно было подать уведомление о выдвижении. На заседании глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что всего в выборах президента захотели участвовать 70 человек:
- 24 кандидата выдвинули партии,
- 46 человек решили выдвинуться самостоятельно.
Поправка. Первоначально в заголовке новости Павел Грудинин был назван коммунистом. В действительности он не является членом КПРФ, но выдвигается от этой партии. Редакция «Медузы» приносит извинения за допущенную неточность.
Кроме Грудинина зарегистрированным кандидатом также является лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Оба они выдвинуты представленными в парламенте партиями, поэтому им не надо собирать подписи в свою поддержку.
В выборах президента также намерены участвовать действующий глава государства Владимир Путин, представитель «Яблока» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Путин идет самовыдвиженцем, ему надо собрать 300 тысяч подписей. Остальные идут кандидатами от партий, которым нужно только 100 тысяч подписей.