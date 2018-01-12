Павел Грудинин стал вторым зарегистрированным кандидатом на выборах президента России

12 января — последний день, когда можно было подать уведомление о выдвижении. На заседании глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что всего в выборах президента захотели участвовать 70 человек:

Грудинин: КПРФ всегда вела свои избирательные кампании без "черных" технологий. Обещаю, что эта кампания станет самой честной и образцовой

Кроме Грудинина зарегистрированным кандидатом также является лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Оба они выдвинуты представленными в парламенте партиями, поэтому им не надо собирать подписи в свою поддержку.

В выборах президента также намерены участвовать действующий глава государства Владимир Путин, представитель «Яблока» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Путин идет самовыдвиженцем, ему надо собрать 300 тысяч подписей. Остальные идут кандидатами от партий, которым нужно только 100 тысяч подписей.