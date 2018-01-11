YouTube отказался от сотрудничества с видеоблогером Логаном Полом из-за ролика в «лесу самоубийц»
Сервис YouTube отказался от сотрудничества с американским видеоблогером Логаном Полом, опубликовавшим ролик, снятый в «лесу самоубийств» в Японии, в котором был показан якобы мертвый человек.
В частности, заявили официальные представители компании, каналы Логана Пола будут удалены из сервиса Google Preferred, показывающего рекламу в наиболее популярных на YouTube видеоблогах.
Ранее YouTube опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что «самоубийство — это не шутка, и оно никогда не должно использоваться для увеличения просмотров».
«В свете последних событий мы решили удалить каналы Логана Пола из Google Preferred. Кроме того, мы не будем показывать Логана в четвертом сезоне Foursome, и его новые проекты приостановлены», — заявил представитель YouTube (англ.яз.).