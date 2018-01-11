YouTube отказался от сотрудничества с видеоблогером Логаном Полом из-за ролика в «лесу самоубийц»

Sky News
07:56, 11 января 2018
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Сервис YouTube отказался от сотрудничества с американским видеоблогером Логаном Полом, опубликовавшим ролик, снятый в «лесу самоубийств» в Японии, в котором был показан якобы мертвый человек.

В частности, заявили официальные представители компании, каналы Логана Пола будут удалены из сервиса Google Preferred, показывающего рекламу в наиболее популярных на YouTube видеоблогах.

Ранее YouTube опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что «самоубийство — это не шутка, и оно никогда не должно использоваться для увеличения просмотров».

«В свете последних событий мы решили удалить каналы Логана Пола из Google Preferred. Кроме того, мы не будем показывать Логана в четвертом сезоне Foursome, и его новые проекты приостановлены», — заявил представитель YouTube (англ.яз.).

Sky News
У канала 22-летнего видеоблогера Логана Пола на YouTube более 15 миллионов подписчиков.
Ролик из «леса самоубийств», из-за которого YouTube, отказался от сотрудничества с Логаном Полом, был опубликован 31 декабря.
Видео было снято в лесу Аокигахара у горы Фудзи. Несколько лет назад в этом лесу ежегодно совершалось около ста самоубийств. В настоящий момент власти Японии не публикуют данные об умерших в Аокигахара, чтобы не провоцировать новые самоубийства.
Логан Пол принес извинения за опубликованный ролик. Видеоблогер утверждает, что хотел лишь привлечь внимание к проблеме самоубийств.
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