YouTube отказался от сотрудничества с видеоблогером Логаном Полом из-за ролика в «лесу самоубийц»

Сервис YouTube отказался от сотрудничества с американским видеоблогером Логаном Полом, опубликовавшим ролик, снятый в «лесу самоубийств» в Японии, в котором был показан якобы мертвый человек.

В частности, заявили официальные представители компании, каналы Логана Пола будут удалены из сервиса Google Preferred, показывающего рекламу в наиболее популярных на YouTube видеоблогах.

Ранее YouTube опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что «самоубийство — это не шутка, и оно никогда не должно использоваться для увеличения просмотров».