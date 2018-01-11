В Петербурге ликвидирован профсоюз работников автопредприятий. Прокуратура назвала его иностранным агентом

Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры ликвидировал Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА), который объединяет работников автопредприятий в 40 регионах. Заседание суда прошло днем 10 января.

Представитель прокуратуры заявил, что МПРА получал деньги из-за рубежа и ведет политическую деятельность, пытаясь изменить российское законодательство. Таким образом, по мнению истца, профсоюз выполнял функции иностранного агента. Суд не стал присваивать МПРА этот статус, но ликвидировал организацию.

В ответ юрист МПРА Ульяна Солнцева заметила, что деньги профсоюз получал от международного объединения IndustriALL, в котором официально состоит. Трудовой кодекс позволяет профсоюзу предлагать изменения в законодательстве, но политической деятельностью тот не занимается.