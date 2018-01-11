В Петербурге ликвидирован профсоюз работников автопредприятий. Прокуратура назвала его иностранным агентом
Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры ликвидировал Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА), который объединяет работников автопредприятий в 40 регионах. Заседание суда прошло днем 10 января.
Представитель прокуратуры заявил, что МПРА получал деньги из-за рубежа и ведет политическую деятельность, пытаясь изменить российское законодательство. Таким образом, по мнению истца, профсоюз выполнял функции иностранного агента. Суд не стал присваивать МПРА этот статус, но ликвидировал организацию.
В ответ юрист МПРА Ульяна Солнцева заметила, что деньги профсоюз получал от международного объединения IndustriALL, в котором официально состоит. Трудовой кодекс позволяет профсоюзу предлагать изменения в законодательстве, но политической деятельностью тот не занимается.
«Прокуратура пыталась привлечь нас к административной ответственности за непредоставление списка членов профсоюза, но проиграла все суды. Тогда прокуратура пошла другим путем. Мы понимаем, от кого атака. Автозаводы, права работников которых мы отстаиваем, хотят узнать, кто из их сотрудников — члены профсоюза», — сказал председатель МПРА Алексей Этманов.