Родственников задержанного главы «Мемориала» в Чечне выгнали из дома
Полицейские выгнали из дома в чеченском селе Курчалой родственников задержанного ранее главы грозненского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом рассказали в «Мемориале».
Сотрудники курчалойского отдела полиции пришли в дом Титиева 10 января. Они заявили, что разыскивают его сына Бекхана и брата Якуба. В доме в этот момент были только женщины — родственницы Якуба Титиева. Как передает «Мемориал», их выгнали на улицу, после чего полицейские заперли дом на ключ и ушли.
Официально о каких-либо следственных или иных действиях в селе Курчалой в связи с делом Титиева не сообщалось.
Нам совершенно очевидно, что не получив «признательных показаний» от Оюба Титиева, сотрудники Курчалоевского отдела полиции будут пытаться использовать в качестве «заложников» его родных, как это часто происходит в подобных случаях в Чеченской Республике.