Родственников задержанного главы «Мемориала» в Чечне выгнали из дома

Новая газета
06:36, 11 января 2018
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Полицейские выгнали из дома в чеченском селе Курчалой родственников задержанного ранее главы грозненского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом рассказали в «Мемориале».

Сотрудники курчалойского отдела полиции пришли в дом Титиева 10 января. Они заявили, что разыскивают его сына Бекхана и брата Якуба. В доме в этот момент были только женщины — родственницы Якуба Титиева. Как передает «Мемориал», их выгнали на улицу, после чего полицейские заперли дом на ключ и ушли.

Официально о каких-либо следственных или иных действиях в селе Курчалой в связи с делом Титиева не сообщалось.

Нам совершенно очевидно, что не получив «признательных показаний» от Оюба Титиева, сотрудники Курчалоевского отдела полиции будут пытаться использовать в качестве «заложников» его родных, как это часто происходит в подобных случаях в Чеченской Республике.

Новая газета
Титиева задержали 9 января — его остановили на дороге, после чего в машине нашли вещество «со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов». Против правозащитника возбудили дело о незаконном хранении наркотиков.
В «Мемориале» дело Титиева назвали сфабрикованным, напомнив, что в Чечне и раньше активистов и журналистов судили за хранение наркотиков.

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