Родственников задержанного главы «Мемориала» в Чечне выгнали из дома

Полицейские выгнали из дома в чеченском селе Курчалой родственников задержанного ранее главы грозненского представительства «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом рассказали в «Мемориале».

Сотрудники курчалойского отдела полиции пришли в дом Титиева 10 января. Они заявили, что разыскивают его сына Бекхана и брата Якуба. В доме в этот момент были только женщины — родственницы Якуба Титиева. Как передает «Мемориал», их выгнали на улицу, после чего полицейские заперли дом на ключ и ушли.

Официально о каких-либо следственных или иных действиях в селе Курчалой в связи с делом Титиева не сообщалось.