«Было ощущение, что мы поняли друг друга». Режиссер «Движения вверх» ответил вдовам героев фильма

Режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев заявил РБК, что съемочная группа «не ставила себе целью обидеть и оскорбить» никого из членов сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года, которым посвящена лента.

Таким образом он ответил на критику вдов игроков команды, которые в интервью «Медузе» обвинили авторов фильма в искажении истории.

В частности, вдова игрока Александра Белова Александра Овчинникова заявила, что в фильме «Движение вверх» «нет правды, кроме трех секунд, благодаря которым наша сборная победила». По ее словам, создатели ленты продемонстрировали ей готовый сценарий уже на стадии съемок и сказали, что ничего изменить в нем уже не могут.

Вдова тренера сборной Владимира Кондрашина Евгения заявила, что обижена на съемочную группу по той же причине — ей показали уже готовый сценарий, который ее «совершенно не устроил». «В нем такие гадости были написаны, что я даже заболела после того, как его прочитала», — рассказала «Медузе» Евгения Кондрашина.

Антон Мегердичев заявил, что в процессе съемок несколько раз общался со вдовами героев фильма и у него сложилось впечатление, что они «о чем-то договорились».