Путин: США хотят «продвинуть» Навального в руководство России

Президент России Владимир Путин заявил, что американская администрация хотела бы видеть Алексея Навального в числе руководителей России. Такое мнение президент высказал на встрече с главными редакторами российских СМИ.

Путину задали вопрос о решении ЦИКа, который отказался допустить Навального до выборов президента, и о реакции США на это решение. Представитель Госдепартамента ранее выразил обеспокоенность в связи с «применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков».

Отвечая на вопрос, Путин сказал: «Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации <…>, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны».