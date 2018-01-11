При полете к Марсу космонавты получат больше половины допустимой дозы радиации. Слетать можно будет только один раз

За время полета на Марс и обратно человек получит примерно 60 процентов от дозы радиации, которая считается допустимой для космонавта за всю карьеру. К такому выводу пришли российские и болгарские ученые на основании данных, полученных с аппарата Trace Gas Orbiter .

Это означает, что человек может совершить только один полет к Марсу без существенного риска для жизни, пишет «N+1» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Icarus.