При полете к Марсу космонавты получат больше половины допустимой дозы радиации. Слетать можно будет только один раз
За время полета на Марс и обратно человек получит примерно 60 процентов от дозы радиации, которая считается допустимой для космонавта за всю карьеру. К такому выводу пришли российские и болгарские ученые на основании данных, полученных с аппарата Trace Gas Orbiter миссии «Экзомарс».
Это означает, что человек может совершить только один полет к Марсу без существенного риска для жизни, пишет «N+1» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Icarus.
В среднем, космонавт, путешествующий примерно год к Марсу, получит примерно 0,7 зиверта ионизирующего излучения (около 73 рентген), что является чрезвычайно высокой дозой. Космонавты на борту МКС получают примерно 0,3 зиверта в год, а на Земле около 2,4 миллизиверта в год. Как показывают расчеты ученых, одно путешествие к Марсу по самому быстрому маршруту «съест» чуть больше половины от максимальной общей дозы радиации, допустимой для космонавтов за всю карьеру.