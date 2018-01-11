При полете к Марсу космонавты получат больше половины допустимой дозы радиации. Слетать можно будет только один раз

N+1
14:21, 11 января 2018
Надежный источник

За время полета на Марс и обратно человек получит примерно 60 процентов от дозы радиации, которая считается допустимой для космонавта за всю карьеру. К такому выводу пришли российские и болгарские ученые на основании данных, полученных с аппарата Trace Gas Orbiter миссии «Экзомарс».

Это означает, что человек может совершить только один полет к Марсу без существенного риска для жизни, пишет «N+1» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Icarus.

В среднем, космонавт, путешествующий примерно год к Марсу, получит примерно 0,7 зиверта ионизирующего излучения (около 73 рентген), что является чрезвычайно высокой дозой. Космонавты на борту МКС получают примерно 0,3 зиверта в год, а на Земле около 2,4 миллизиверта в год. Как показывают расчеты ученых, одно путешествие к Марсу по самому быстрому маршруту «съест» чуть больше половины от максимальной общей дозы радиации, допустимой для космонавтов за всю карьеру.

N+1
Существует несколько программ изучения Марса, которые предполагают полет человека к этой планете. Одну из этих программ разрабатывает NASA — по ней высадка людей на Марсе планируется не раньше 2030-х годов. Основатель SpaceX Илон Маск говорил, что собирается отправить человека на Марс в 2024 году. В Роскосмосе считают, что говорить об отправке людей на Марс в эти сроки преждевременно.

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