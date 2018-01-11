Муниципальные депутаты Марьино запланировали на 18 марта референдум об объединении с Люблино
Совет муниципальных депутатов московского Марьино решил провести 18 марта, в день выборов президента России, референдум об объединении Марьино и Люблино в один муниципальный округ. Об этом сообщает «Медиазона», в распоряжении которой оказалось принятое 10 января решение.
О том, что референдум планируется провести именно 18 марта, изданию рассказал один из депутатов.
Вопрос предлагается сформулировать так: «Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?».
Официально о планах объединения муниципалитетов не сообщалось.
В документе указывается, что вопрос о возможности референдума рассматривался после обращения некой инициативной группы, направленного в органы муниципальной власти 27 декабря прошлого года.