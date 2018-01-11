Муниципальные депутаты Марьино запланировали на 18 марта референдум об объединении с Люблино

Медиазона
21:33, 10 января 2018
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Совет муниципальных депутатов московского Марьино решил провести 18 марта, в день выборов президента России, референдум об объединении Марьино и Люблино в один муниципальный округ. Об этом сообщает «Медиазона», в распоряжении которой оказалось принятое 10 января решение.

О том, что референдум планируется провести именно 18 марта, изданию рассказал один из депутатов.

Вопрос предлагается сформулировать так: «Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?».

Официально о планах объединения муниципалитетов не сообщалось.

В документе указывается, что вопрос о возможности референдума рассматривался после обращения некой инициативной группы, направленного в органы муниципальной власти 27 декабря прошлого года.

Медиазона
Проведение референдумов местного значения 18 марта упоминалось в СМИ как один из возможных способов повышения явки на президентских выборах. При этом «Коммерсант» в начале января писал, что в ряде регионов от этой идеи отказались.
В Москве границы муниципальных округов (территорий с местным самоуправлением) совпадают с границами районов (территориальных единиц, включенных в структуру исполнительной власти). Границы районов, согласно Уставу Москвы, может менять Мосгордума по представлению мэра; местное самоуправление может выступать с инициативой изменения границ муниципальных образований.
Объединения районов Москвы происходили в последний раз в середине 1990-х годов.
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