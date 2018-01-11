Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

Ранее министр сообщила, что Эквадор пытается договориться с Великобританией по поводу статуса Ассанжа. Британское министерство иностранных дел заявило, что отклонило полученный от Эквадора запрос предоставить Ассанжу .

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 12 декабря 2017 года получил эквадорское гражданство, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспинозу.

Джулиан Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил там политическое убежище из-за угрозы экстрадиции в Швецию, где против него завели дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж опасался, что Швеция передаст его США — там его обвиняют в разглашении секретных данных.

В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа. Тем не менее, власти Великобритании пообещали задержать его, если он выйдет за территорию посольства Эквадора: Ассанж попросил там убежища после того, как лондонская полиция освободила его под залог, тем самым нарушив условия освобождения.