Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 12 декабря 2017 года получил эквадорское гражданство, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспинозу.
Ранее министр сообщила, что Эквадор пытается договориться с Великобританией по поводу статуса Ассанжа. Британское министерство иностранных дел заявило, что отклонило полученный от Эквадора запрос предоставить Ассанжу дипломатический иммунитет.
Эспиноза не пояснила, каким образом предоставление гражданства может помочь Ассанжу избежать ареста британской полицией (англ. яз.).
Джулиан Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил там политическое убежище из-за угрозы экстрадиции в Швецию, где против него завели дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж опасался, что Швеция передаст его США — там его обвиняют в разглашении секретных данных.
В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа. Тем не менее, власти Великобритании пообещали задержать его, если он выйдет за территорию посольства Эквадора: Ассанж попросил там убежища после того, как лондонская полиция освободила его под залог, тем самым нарушив условия освобождения.