В Подмосковье следователю объявили выговор за то, что он не пропустил генерала в лифт

Интерфакс
10:49, 10 января 2018
Требует подтверждения

Старшему следователю Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области объявлен выговор за то, что он отказался пропустить генерала первым в служебный лифт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Источник РБК, в свою очередь, рассказал, что следователь, заходя в лифт, не пропустил двух генералов МВД.

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью подтвердили факт вынесения выговора одному из сотрудников — капитану юстиции Савченко (имя не называется) — за «несоблюдение субординации и проявление неуважения к руководству». Другие подробности произошедшего пресс-служба раскрывать не стала.

На сайте телеканала НТВ опубликована копия приказа о выговоре Виктору Савченко. В документе говорится, что следователь не пропустил в лифт начальника ГУ МВД по Московской области генерал-лейтенанта Виктора Паукова и его заместителя, генерал-майора Виктора Ищенко.

Наличие дисциплинарных взысканий, к которым относится выговор, учитывается при назначении сотрудников на ту или иную должность. При неснятом дисциплинарном взыскании сотрудники МВД не могут быть представлены к очередному званию.
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