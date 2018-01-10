В Калининграде завели уголовное дело на директора лицея. Там прошел праздник, посвященный субкультурам

Новый Калининград
10:47, 10 января 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Людмилы Осиповой — директора калининградского лицея № 49, где прошел школьный праздник, посвященный субкультурам.

Дело заведено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии СК, Осипова заключила с родителями школьников договоры о фактически принудительных пожертвованиях. В 2015-2016 было собрано более 3,5 миллиона рублей. Большую часть этих денег потратили на платежи охранному предприятию — при том, что основные расходы на охрану покрывают из городского бюджета.

В комментарии «Медузе» Осипова отвергла обвинения и связала уголовное дело с прошедшим в школе праздником.

«Меня предупреждали, что если я не напишу заявление об уходе по собственному желанию, то ко мне применят другие меры вплоть до возбуждения уголовного дела. Вот это все и свершается в рамках угроз, которые звучали в мой адрес. Кто их озвучивал, я не могу вам сказать. Пока не имею права. В дальнейшем я планирую представить следствию необходимые документы и нанять адвоката. Пока в СК я не ходила, но в ближайшее время планирую это сделать», — сказала Осипова.

В запросе [следователя] отмечается, что Людмила Осипова <…> «существенно нарушила права родителей и учеников школы» из-за того, что занималась «перераспределением» выделенных на нужды лицея средств. В документе утверждается, что Осипова делала это «из личной заинтересованности».

Новый Калининград
В октябре 2017 года в лицее № 49, одном из самых престижных в Калининграде, прошла церемония посвящения в лицеисты, на которую ученики пришли в костюмах готов, панков и футбольных фанатов, а также принесли с собой свиную голову и бутылки «водки». По словам учеников и сотрудников школы, в бутылках была вода.
После праздника прокуратура провела проверку, по итогам которой пришла к выводу, что сценарий праздника «не отвечает задачам по патриотическому воспитанию» и нарушает запрет на пропаганду суицида, наркотиков и алкоголя. Прокуратура потребовала уволить директора лицея.
Ученики, выпускники и родители школьников выступали в поддержку Людмилы Осиповой.

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