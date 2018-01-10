В Госдуму внесли законопроект об увольнении за появление на работе пьяным во внерабочее время

Госдума РФ
15:08, 10 января 2018
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В Госдуму внесен законопроект поправок в Трудовой кодекс РФ, которые позволят увольнять сотрудников за появление на работе в нетрезвом виде во внерабочее время.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что речь идет о ситуациях, когда опьянение сотрудника замечают, «например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее».

Авторы законопроекта также предлагают зафиксировать в Трудовом кодексе право работодателей направлять сотрудников на медицинское освидетельствование. Отказ от этой процедуры предлагается трактовать как доказательство опьянения.

«По данным статистики 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения», — сказано в пояснительной записке.

Госдума РФ
Появление на рабочем месте в состоянии опьянения является, согласно Трудовому кодексу, основанием для расторжения договора по инициативе работодателя. Факт опьянения должен быть подтвержден медицинским освидетельствованием или с помощью иных доказательств, которые должны быть оценены судом.
По существующей практике, на медицинское освидетельствование подозреваемого в пьянстве работника может направить комиссия по служебному расследованию. Иногда работодатели вызывают полицию или скорую помощь, чтобы заставить сотрудника пройти освидетельствование.
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