В Госдуму внесли законопроект об увольнении за появление на работе пьяным во внерабочее время
В Госдуму внесен законопроект поправок в Трудовой кодекс РФ, которые позволят увольнять сотрудников за появление на работе в нетрезвом виде во внерабочее время.
В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что речь идет о ситуациях, когда опьянение сотрудника замечают, «например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее».
Авторы законопроекта также предлагают зафиксировать в Трудовом кодексе право работодателей направлять сотрудников на медицинское освидетельствование. Отказ от этой процедуры предлагается трактовать как доказательство опьянения.
«По данным статистики 45% производственных травм и несчастных случаев на производстве связаны с состоянием опьянения», — сказано в пояснительной записке.