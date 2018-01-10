Умер артист Михаил Державин

Народный артист России Михаил Державин скончался «после продолжительной тяжелой болезни», говорится в сообщении. Дата прощания и место похорон Державина будут объявлены позднее.

Артист Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщается на официальной странице Театра сатиры в фейсбуке.

Михаил Державин на протяжении нескольких десятков лет был ведущим актером Театра сатиры, в котором служил с 1967 года. Среди спектаклей с его участием «Баня», «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Горе от ума» и «Счастливцев — Несчастливцев».

Державин также активно снимался в кино, сыграв роли почти в 30 фильмах, включая: «Трое в лодке, не считая собаки», «Жених из Майами», «Старые клячи» и «Мексиканский вояж Степаныча».

Кроме того, Державин исполнял роль пана Ведущего в телепередаче «Кабачок „13 стульев“» в 1967-1980 годах и вместе с Михаилом Ширвиндтом вел программы «Утренняя почта» (в 1985 году) и «Хочу все знать».