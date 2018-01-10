Минтруд разрешил чиновникам не декларировать криптовалюту
Министерство труда разрешило чиновникам не указывать криптовалюту (виртуальную валюту) в справке о доходах, расходах и имуществе. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных в мае 2017 года. Внимание на документ обратили «Известия».
В документе виртуальные валюты приравнены к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме — например, к подаркам. Такие доходы указывать необязательно.
Представитель Минтруда пояснил, что криптовалюты исключены из деклараций, так как их оборот не отрегулирован законом.
Центробанк считает криптовалюты рискованным финансовым инструментом, обращение которого в России пока никак не контролируется. В Госдуме разрабатывается законопроект, который определит условия инвестирования в криптовалюты.
Отдельным категориям российских чиновников запрещено получать подарки (за исключением канцелярии, цветов и наград). После получения подарок надо сдать на хранение, но затем его можно выкупить обратно.