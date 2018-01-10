Минтруд разрешил чиновникам не декларировать криптовалюту

Министерство труда разрешило чиновникам не указывать криптовалюту (виртуальную валюту) в справке о доходах, расходах и имуществе. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных в мае 2017 года. Внимание на документ обратили «Известия».

В документе виртуальные валюты приравнены к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме — например, к подаркам. Такие доходы указывать необязательно.

Представитель Минтруда пояснил, что криптовалюты исключены из деклараций, так как их оборот не отрегулирован законом.