В Резервном фонде закончились деньги. Минфин объявил о его ликвидации

Российский Резервный фонд был полностью потрачен в декабре 2017 года, говорится в сообщении Минфина.

В декабре 2017 г. <…> остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд долл. США, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета.

Резервный фонд был создан в 2008 году. Его формировали за счет нефтегазовых доходов. Размер отчислений в фонд ежегодно определяло правительство. Остальные нефтегазовые доходы (при наличии таковых) перечислялись в Фонд национального благосостояния.

Максимальный размер (в долларах США) у Резервного фонда был в сентябре 2008 года, когда на счетах находились 142,6 миллиарда долларов.

По состоянию на конец 2014 года объем Резервного фонда составлял 88,94 миллиарда долларов США. Начиная с 2015 года средства Резервного фонда активно тратились на покрытие дефицита бюджета.

Предполагалось, что Резервный фонд будет полностью израсходован в начале 2017 года. Однако при среднегодовой цене нефти в 50 долларов за баррель фонд удалось сохранить до конца года.

После исчерпания Резервного фонда дефицит бюджета планируется покрывать за счет Фонда национального благосостояния, где по состоянию на 1 января 2018 года находилось 3,75 триллиона рублей.