Kodak объявила о запуске криптовалюты для фотографов. Стоимость акций компании удвоилась
Компания Kodak объявила о запуске собственной блокчейн-платформы KODAKOne и криптовалюты KODAKCoin. На новостях об этом акции компании подорожали более, чем в два раза (на 120%).
Mad world: 130y old Eastman Kodak joins cryptocurrency craze with 'KodakCoin'; shares surge. https://t.co/TURrK69lTd (via @mmuuten) pic.twitter.com/kL5IeJUtPH— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 9, 2018
Сбор первичных инвестиций (ICO) в криптовалюту начнется 31 января 2018 года.
«Для многих в технологическом мире „блокчейн“ и „криптовалюта“ — просто модные словечки. Но для фотографов, которые давно пытаются наладить контроль за правами на свои работы, эти словечки станут решением казалось бы безнадежной проблемы», — заявил гендиректор Kodak Джефф Кларк (англ.яз.)