Kodak объявила о запуске криптовалюты для фотографов. Стоимость акций компании удвоилась

Компания Kodak объявила о запуске собственной блокчейн-платформы и криптовалюты . На новостях об этом акции компании подорожали более, чем в два раза (на 120%).

«Для многих в технологическом мире „блокчейн“ и „криптовалюта“ — просто модные словечки. Но для фотографов, которые давно пытаются наладить контроль за правами на свои работы, эти словечки станут решением казалось бы безнадежной проблемы», — заявил гендиректор Kodak Джефф Кларк (англ.яз.)

На протяжении XX века Kodak была лидером в производстве фото- и кинопленки, но в конце 1990-х компания начала терять прибыль, так как не переключилась на цифровую фотографию.

В 2012 году Kodak запустила процедуру банкротства и начала продажу патентов. Сейчас компания занимается производством кинопленки и различных устройств для печати.