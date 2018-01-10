Kodak объявила о запуске криптовалюты для фотографов. Стоимость акций компании удвоилась

Kodak
06:09, 10 января 2018
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Компания Kodak объявила о запуске собственной блокчейн-платформы KODAKOne и криптовалюты KODAKCoin. На новостях об этом акции компании подорожали более, чем в два раза (на 120%).

Сбор первичных инвестиций (ICO) в криптовалюту начнется 31 января 2018 года.

«Для многих в технологическом мире „блокчейн“ и „криптовалюта“ — просто модные словечки. Но для фотографов, которые давно пытаются наладить контроль за правами на свои работы, эти словечки станут решением казалось бы безнадежной проблемы», — заявил гендиректор Kodak Джефф Кларк (англ.яз.)

Kodak
На протяжении XX века Kodak была лидером в производстве фото- и кинопленки, но в конце 1990-х компания начала терять прибыль, так как не переключилась на цифровую фотографию.
В 2012 году Kodak запустила процедуру банкротства и начала продажу патентов. Сейчас компания занимается производством кинопленки и различных устройств для печати.
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