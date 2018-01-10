Госдеп распределил страны по категориям безопасности для туристов из США. Россия попала в группу «Подумайте лишний раз»

Госдепартамент США включил Россию в группу стран, куда американским туристам не рекомендуется ездить из соображений безопасности. 10 января ведомство представило новую систему информирования граждан о безопасности путешествий, в рамках которой все страны распределены на четыре категории.

Россия включена в третью группу — Reconsider Travel, то есть «Подумайте лишний раз, прежде чем ехать». Она означает «серьезную», по мнению США, угрозу безопасности. К этой группе также относятся Турция, Ливан, Нигерия, Венесуэла, Куба, Гондурас и несколько других стран.

В Госдепе указывают, что в России существует постоянная угроза терактов, а американские граждане «часто» подвергаются притеснениям. Туристам из США рекомендуется не ездить на Северный Кавказ и в Крым, а также избегать демонстраций.

Другие категории — это «Обычные предосторожности», «Повышенные предосторожности» и «Не езжайте». К первой категории относится большая часть стран мира — в том числе Армения, Австрия, Казахстан, Либерия и Чили.

Франция, Великобритания, Испания из-за террористической угрозы отнесены Госдепом ко второй категории. Не ездить из-за угрозы жизни ведомство просит в Сирию, Йемен, Ирак, Иран, Афганистан, КНДР, Ливию, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральную Африку.