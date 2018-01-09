В пермской колонии нашли повешенным бывшего бойца ОМОН. Родственники рассказали о пытках

В исправительной колонии в Пермском крае 1 января погиб бывший сотрудник ОМОН Артем Тронин. Он был найден повешенным в штрафном изоляторе.

Мать Тронина Светлана обратилась к правозащитникам, указав, что, по данным, полученным от других заключенных, сотрудники ИК-37 на протяжении последних двух месяцев доводили ее сына до самоубийства. Тронину, по ее словам, угрожали расправой и издевались над ним, в том числе за его религиозные убеждения (в колонии бывший боец ОМОНа принял ислам).

Участники сообщества Gulagu.net направили от имени Трониной письмо руководителям Следственного комитета, ФСИН и Генпрокуратуры. Они потребовали провести проверку обстоятельств гибели Артема Тронина, отстранив на время ее проведения некоторых сотрудников колонии от работы, а также изъять видеоархив.

В интервью «Коммерсанту» Светлана Тронина рассказала, что на теле сына есть синяки и другие следы, позволяющие предположить, что он был убит, а не покончил с собой. По версии Трониной, ее сына преследовал начальник оперативной части колонии, против которого он ранее дал показания по делу об избиении одного из заключенных.

Начальник пресс-службы УФСИН Пермского края Станислав Волегов сообщил «Коммерсант», что в связи с гибелью заключенного в ИК-37 проводится внутренняя проверка. «Все материалы переданы в следственные органы, в прокуратуру», — добавил он.