В Мосуле задержали палача ИГ по прозвищу Белая борода. И отпустили за взятку
Абу Омер по прозвищу Белая борода, участвовавший в публичных казнях, проводимых «Исламским государством», был задержан в Мосуле и освобожден за взятку. Об этом сообщил представитель местных властей Зухеир Хаззен аль-Джабури.
По словам аль-Джабури, Абу Омер, доставленный в один из полицейских участков в Мосуле, покинул его, дав взятку в 7,5 тысячи долларов.
Какие меры применены к полицейским, отпустившим Абу Омера, аль-Джабури не уточнил.
«После задержания он оставил [на улице] свой мотоцикл. Спустя час мы обнаружили, что мотоцикл исчез. Мы спросили, что произошло, и получили ответ, что его освободили 10 минут назад за взятку в 7,5 тысячи долларов», — сказал аль-Джабури (англ.яз.).