В Мосуле задержали палача ИГ по прозвищу Белая борода. И отпустили за взятку

The Daily Mail
12:04, 9 января 2018
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Абу Омер по прозвищу Белая борода, участвовавший в публичных казнях, проводимых «Исламским государством», был задержан в Мосуле и освобожден за взятку. Об этом сообщил представитель местных властей Зухеир Хаззен аль-Джабури.

По словам аль-Джабури, Абу Омер, доставленный в один из полицейских участков в Мосуле, покинул его, дав взятку в 7,5 тысячи долларов.

Какие меры применены к полицейским, отпустившим Абу Омера, аль-Джабури не уточнил.

«После задержания он оставил [на улице] свой мотоцикл. Спустя час мы обнаружили, что мотоцикл исчез. Мы спросили, что произошло, и получили ответ, что его освободили 10 минут назад за взятку в 7,5 тысячи долларов», — сказал аль-Джабури (англ.яз.).

The Daily Mail
О задержании Абу Омера в Мосуле стало известно 2 января. Тогда сообщалось, что информацию о местонахождении Омера полиция получила от жителей города. 5 января власти Ирака официально подтвердили, что задержан именно Белая борода.
Абу Омер появлялся на видеозаписях нескольких публичных казней, устроенных террористами из «Исламского государства». В частности на видео 2015-го года он, зачитывал обвинения в гомосексуализме и богохульстве трем мужчинам, которым в кадре отрубили голову. Белая борода также появлялся в ролике, где приговоренных к смертной казни забрасывали камнями.
Боевики ИГ контролировали иракский город Мосул с июня 2014 года по июль 2017 года. Город считался одним из основных оплотов этой террористической организации. Операция иракских военных по освобождению Мосула от боевиков ИГ продолжалась почти девять месяцев.
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