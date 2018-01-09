В Мосуле задержали палача ИГ по прозвищу Белая борода. И отпустили за взятку

Абу Омер по прозвищу Белая борода, участвовавший в публичных казнях, проводимых «Исламским государством», был задержан в Мосуле и освобожден за взятку. Об этом сообщил представитель местных властей Зухеир Хаззен аль-Джабури.

По словам аль-Джабури, Абу Омер, доставленный в один из полицейских участков в Мосуле, покинул его, дав взятку в 7,5 тысячи долларов.

Какие меры применены к полицейским, отпустившим Абу Омера, аль-Джабури не уточнил.