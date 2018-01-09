В Ленинградской области сообщили о госпитализации сотен призывников. Военные отрицают массовое заболевание
Из военных частей Ленинградской области за последние недели были госпитализированы сотни призывников с диагнозами ОРЗ, бронхит, ангина и пневмония, сообщает региональное издание 47news.
По данным издания, с 15 по 31 декабря в военный госпиталь имени Соловьева поступили 293 военнослужащих, у «немалой части» которых была пневмония, за первую неделю января — 70 военнослужащих. «Всего с конца ноября были госпитализированы 996 человек», — пишет 47news.
В пресс-службе Западного военного округа заявили ТАСС, что «ни о каком массовом заболевании не может быть и речи», а «общее количество госпитализированных военнослужащих с заболеваниями органов дыхания не превышает 1% от списочного состава подразделений».
«Спорадическая заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в сообщении.
47news удалось поговорить с одним из призывников. По его словам, в казарме все кашляют. «Увозят в госпиталь только тех, у кого поднимается температура. Но даже если решили увозить, то санитарную машину еще дождаться надо, нас же не „скорыми“ везут. Здесь из разных частей лежат — и танкисты и мотострелки», — рассказал нам боец.