Из-за сбоя в работе GPS навигаторы в центре Москвы отправляют водителей в океан

В центре Москвы зафиксирован сбой в работе системы GPS, из-за которого местоположение водителей и пешеходов определяется в районе Гвинейского залива в Атлантическом океане.

Первые жалобы на работу навигаторов в центре города, по данным vc.ru, начали появляться в соцсетях 6 января.

В Москве опять колбасит навигация по GPS, Яндекс определяет вместо реальной геопозиции, где-то в Атлантическом океане 🤪 pic.twitter.com/79jPCUfHVP — Andrey Fedyukin (@AndreyFedyukin) January 9, 2018

Местоположение пользователей определялось как 0°0′0″ северной широты и 0°0′0″ восточной долготы, что соответствует точке в Гвинейском заливе. Координаты Москвы — 55°45′07″ северной широты и 37°36′56″ восточной долготы.

Из-за некорректного определения местоположения некоторые пользователи сервисов такси получили счета на несколько сотен тысяч рублей.

В «Яндекс.Такси» подтвердили vc.ru, что зафиксированы единичные случаи завышения счета за поездку, добавив, что разбираются с такими проблемами в ручном режиме.

О возможном неправильном расчете стоимости поездки из-за сбоя в работе GPS предупредил 6 января своих пользователей и сервис каршеринга BelkaCar, рекомендовав в таких случаях обращаться в службу поддержки.