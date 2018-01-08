В Нью-Йорке загорелся небоскреб Trump Tower

В Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Trump Tower. Телеканал CBS сообщает со ссылкой на пожарную службу, что загорелся верхний этаж здания.

Trump tower on fire pic.twitter.com/mQgvpapw5U — Andy Constan (@constanandy) January 8, 2018

По предварительной информации, пожар начался в системе отопления небоскреба. Возгорание было быстро локализовано. Телеканал NBC сообщает, что пострадали два человека.