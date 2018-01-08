В Нью-Йорке загорелся небоскреб Trump Tower
В Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Trump Tower. Телеканал CBS сообщает со ссылкой на пожарную службу, что загорелся верхний этаж здания.
Trump tower on fire pic.twitter.com/mQgvpapw5U— Andy Constan (@constanandy) January 8, 2018
По предварительной информации, пожар начался в системе отопления небоскреба. Возгорание было быстро локализовано. Телеканал NBC сообщает, что пострадали два человека.
Trump tower on fire! pic.twitter.com/lUnpkc219J— Susan D. Ball (@SusanSball4) January 8, 2018
Trump Tower (Башня Трампа) — 58-этажный небоскреб высотой 202 метра на Манхэттене. В нем расположены офисы и квартиры.