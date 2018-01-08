В Нью-Йорке загорелся небоскреб Trump Tower

CBS
13:37, 8 января 2018
Надежный источник

В Нью-Йорке произошел пожар в небоскребе Trump Tower. Телеканал CBS сообщает со ссылкой на пожарную службу, что загорелся верхний этаж здания.

По предварительной информации, пожар начался в системе отопления небоскреба. Возгорание было быстро локализовано. Телеканал NBC сообщает, что пострадали два человека.

Trump Tower (Башня Трампа) — 58-этажный небоскреб высотой 202 метра на Манхэттене. В нем расположены офисы и квартиры.
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