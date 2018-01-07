Умерла французская певица Франс Галль

7 января в возрасте 70 лет скончалась французская певица Франс Галль, сообщает AFP. В конце декабря она была госпитализирована с тяжелой легочной инфекцией, появившейся на фоне рецидива рака, с которым певица боролась последние два года жизни.

Франс Галль родилась 9 октября 1947 года в семье поэта-песенника Робера Галля, сочинявшего для Эдит Пиаф и Шарля Азнавура.

Свою музыкальную карьеру Галль начала в 1963 году, а уже спустя два года победила на конкурсе «Евровидение», выступая от Люксембурга, с композицией «Poupée de cire, poupée de son», написанной для нее Сержем Генсбуром. Эта песня затем была переведена на многие языки, в том числе ее русскую кавер-версию исполнял Муслим Магомаев. Еще одна песня «Les sucettes», написанная Генсбуром для Галль, вызвала большой скандал во Франции из-за считывавшегося в ней сексуального подтекста.

К концу 1960-х карьера Франс Галль пошла на спад, однако в 1974 году певица встретила молодого композитора Мишеля Берже, который стал ее продюсером и мужем. Последующие два десятилетия Галль совместно с Берже, вплоть до его смерти в 1992 году, выпустила более десятка студийных и концертных альбомов, включавших такие хиты, как «Babacar», «Débranche», «Tout pour la musique», «La déclaration dʼamour» и «Résiste».

В 1994 году Франс Галль стала кавалером ордена Почетного легиона, высшей французской награды.