У берегов Китая столкнулись танкер и сухогруз. 32 человека пропали без вести

32 человека пропали без вести в результате столкновения танкера с сухогрузом в Восточно-Китайском море. По данным Reuters, авария произошла вечером 6 января в 160 милях от Шанхая.

Танкер Sanchi, зарегистрированный в Панаме, перевозил нефть из Ирана в Южную Корею. На борту судна находилось 136 тысяч тонн конденсата, что эквивалентно примерно одному миллиону баррелей нефти на сумму 60 миллионов долларов по действующему курсу.

При столкновении с грузовым судном CF Crystal, зарегистрированным в Гонконге и перевозившем 64 тысячи тонн зерна, на нефтяном танкере начался пожар.

Команда сухогруза в составе 21 человека спасена. Поиски экипажа танкера Sanchi продолжаются.