Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ в допуске на выборы

Навальный утверждает, что в конце декабря ЦИК незаконно отказал ему в регистрации на выборах президента России в качестве кандидата. 30 декабря 2017 года Верховный суд отклонил иск Навального к Центризбиркому.

Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента вступило в законную силу.

25 декабря Алексею Навальному было отказано в регистрации на выборах в связи с судимостью. Оппозиционер настаивает, что Конституция ограничивает избирательное право только тех, кто находится в заключении, а у Навального условный срок.

Ранее он утверждал, что будет обжаловать недопуск на выборы в Европейском суде по правам человека.

Навальный предлагает своим сторонникам бойкотировать президентские выборы, об участии в которых ранее объявил президент России Владимир Путин. Он баллотируется на четвертый срок и в случае победы останется у власти еще на шесть лет.