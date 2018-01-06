В Мексике нашли машину с пятью отрезанными головами на капоте

Proseco
12:15, 6 января 2018
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В мексиканском штате Веракрус полиция обнаружила оставленное на обочине такси. На капоте лежали пять отрезанных голов. В салоне машины и в багажнике полицейские нашли пять обезглавленных тел в черных полиэтиленовых мешках.

Кем именно были убитые, не сообщается. На капоте машины был нанесен знак одного из местных наркокартелей.

В штате Веракрус распространена деятельность криминальных группировок. За год в регионе происходит более двух тысяч убийств, которые в основном связаны с организованной преступностью.

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