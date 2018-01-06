Создателя 10-часового видео с «белым шумом» обвинили в нарушении авторского права

BBC News
10:39, 6 января 2018

Создатель 10-часового видео с «белым шумом» на ютьюбе получил пять жалоб на нарушение авторских прав, сообщает «Би-би-си». Житель Австралии Себастьян Томчак утверждает, что авторы жалоб требуют от него поделиться гонорарами, которые он мог получать как создатель видео.

Удалять видео от него не требовали. По словам Томчака, он никаких серьезных денег на ютьюбе не зарабатывает, но будет оспаривать жалобы и надеется добиться их отклонения. На момент написания заметки у ролика Томчака было 14 тысяч просмотров.

10 Hours of Low Level White Noise
littlescale

По словам Томчака, он хочет посмотреть, как автоматическая система распознавания контента на ютьюбе примется за другие ролики с «белым шумом».

По данным «Би-би-си», одна из жалоб подана компанией, которая предлагает лечение расстройств сна «белым шумом».

Себастьян Томчак из Австралии утверждает, что создал видео в 2015 году и залил его на ютьюб (англ. яз.).

BBC News
«Белый шум» — это аудиозапись, в которой сигнал равномерно распределен по частотному спектру. «Белый шум» часто применяется для профилактики тинитуса (со включенным шумом пациент учится игнорировать шум в ушах), также его рекомендуют включать на ночь для лечения расстройств сна.
«Белый шум» легко синтезировать. Естественным примером «белого шума» является шум водопада.
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