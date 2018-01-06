Создателя 10-часового видео с «белым шумом» обвинили в нарушении авторского права
Создатель 10-часового видео с «белым шумом» на ютьюбе получил пять жалоб на нарушение авторских прав, сообщает «Би-би-си». Житель Австралии Себастьян Томчак утверждает, что авторы жалоб требуют от него поделиться гонорарами, которые он мог получать как создатель видео.
Удалять видео от него не требовали. По словам Томчака, он никаких серьезных денег на ютьюбе не зарабатывает, но будет оспаривать жалобы и надеется добиться их отклонения. На момент написания заметки у ролика Томчака было 14 тысяч просмотров.
По словам Томчака, он хочет посмотреть, как автоматическая система распознавания контента на ютьюбе примется за другие ролики с «белым шумом».
По данным «Би-би-си», одна из жалоб подана компанией, которая предлагает лечение расстройств сна «белым шумом».
Себастьян Томчак из Австралии утверждает, что создал видео в 2015 году и залил его на ютьюб (англ. яз.).