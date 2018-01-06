Правительство США заказало симулятор стрельбы в школе

Rolling Stone
11:39, 6 января 2018
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Министерство внутренней безопасности США совместно с вооруженными силами заказало разработку видеосимулятора стрельбы в школе. Симулятор предназначен для обучения учителей навыкам поведения в экстремальных ситуациях.

В симуляторе можно играть как за учителя, которому нужно будет обеспечить безопасность учеников, так и за убийцу, а также за полицейского, прибывшего по вызову. Предполагается, что игра никогда не попадет в открытый доступ, а в тренингах за убийцу будет играть специально подготовленный сотрудник правоохранительных органов.

Проект получил название EDGE, он уже применяется для обучения сотрудников правоохранительных органов. Первый сценарий, включенный в EDGE — это ситуация со стрелком в здании отеля, стрельба в школе станет еще одним сценарием симулятора.

В министерстве внутренней безопасности подчеркивают, что EDGE нельзя называть обычной игрой: в ней нельзя победить, но можно отработать навыки поведения в ситуации, когда ученикам угрожает смерть. Ожидается, что симулятор будет закончен весной 2018 года.

В американских школах и институтах неоднократно происходили массовые убийства. Наиболее известные — массовое убийство в школе «Колумбайн» в 1999 году и в начальной школе «Сэнди Хук» в 2012-м.
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