Дэвид Леттерман выпустит разговорное шоу на Netflix. Первый гость — Барак Обама
Американский телеведущий Дэвид Леттерман вернулся к съемкам и выпускает новое разговорное шоу на сервисе Netflix. В шести эпизодах шоу, которое называется «Мой следующий гость не нуждается в представлении», с Леттерманом побеседуют актер Джордж Клуни, комедийная актриса и сценарист Тина Фей, рэпер Джей Зи, радиоведущий Говард Стерн, пакистанская активистка Малала Юсуфзай и президент США Барак Обама.
Первый выпуск выйдет 12 января 2018 года, гостем программы будет Обама. Это первое телевизионное интервью бывшего президента США, если не считать беседы с принцем Гарри для «Би-би-си» в конце 2017 года.
Дальнейшие выпуски будут выходить раз в месяц.
70-летний Дэвид Леттерман вел вечерние программы на американском телевидении с 1980-х до 2015 года. Он во многом помог сформировать формат вечерних шоу с музыкальными выступлениями.