Американский телеведущий Дэвид Леттерман вернулся к съемкам и выпускает новое разговорное шоу на сервисе Netflix. В шести эпизодах шоу, которое называется «Мой следующий гость не нуждается в представлении», с Леттерманом побеседуют актер Джордж Клуни, комедийная актриса и сценарист Тина Фей, рэпер Джей Зи, радиоведущий Говард Стерн, пакистанская активистка Малала Юсуфзай и президент США Барак Обама.

Первый выпуск выйдет 12 января 2018 года, гостем программы будет Обама. Это первое телевизионное интервью бывшего президента США, если не считать беседы с принцем Гарри для «Би-би-си» в конце 2017 года.

Дальнейшие выпуски будут выходить раз в месяц.