Житель США снял на Airbnb комнату и устроил новогоднюю вечеринку на 250 человек

The Associated Press
16:30, 4 января 2018
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Житель США снял за 40 долларов комнату через сервис Airbnb в доме в пригороде Кливленда, штат Огайо, и через соцсети позвал всех желающих встретить Новый год. За вход на вечеринку арендатор, имя которого не разглашается, требовал с каждого гостя плату в пять долларов.

На вечеринку в итоге пришли около 250 человек. Хозяину дома, спрятавшемуся в одной из комнат, пришлось вызывать полицию. По его словам, постоялец обещал ему не устраивать вечеринок в снятой комнате.

Устроителю вечеринки грозят обвинения по нескольким пунктам, в том числе в нарушении общественного порядка. Руководство Airbnb объявило, что пожизненно заблокировало этого пользователя, отметив, что подобные происшествия случаются «чрезвычайно редко».

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