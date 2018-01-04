Житель США снял на Airbnb комнату и устроил новогоднюю вечеринку на 250 человек

Житель США снял за 40 долларов комнату через сервис Airbnb в доме в пригороде Кливленда, штат Огайо, и через соцсети позвал всех желающих встретить Новый год. За вход на вечеринку арендатор, имя которого не разглашается, требовал с каждого гостя плату в пять долларов.

На вечеринку в итоге пришли около 250 человек. Хозяину дома, спрятавшемуся в одной из комнат, пришлось вызывать полицию. По его словам, постоялец обещал ему не устраивать вечеринок в снятой комнате.

Устроителю вечеринки грозят обвинения по нескольким пунктам, в том числе в нарушении общественного порядка. Руководство Airbnb объявило, что пожизненно заблокировало этого пользователя, отметив, что подобные происшествия случаются «чрезвычайно редко».