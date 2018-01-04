В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,4
В штате Калифорния произошло землетрясение, магнитуду которого Геологическая служба США оценила в 4,4.
Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02:39 по времени Лос-Анджелеса (13:39 мск), находился в трех километрах от города Беркли. Подземные толчки ощущались, в числе прочего, в Сан-Франциско. Первоначально сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7, затем Геологическая служба США уточнила данные.
M4.7 #earthquake (#sismo) strikes 65 km NW of San Jose (#California) 5 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/rVFdMsnWgK— EMSC (@LastQuake) January 4, 2018
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Однако жители штата сообщили в соцсетях, что были разбужены подземными толчками.
Well, that was enough to keep me awake for a while. #Earthquake. pic.twitter.com/on3nAmg7uD— Tessa Marks (@tkmtwit) January 4, 2018