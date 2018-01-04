В Грозном в новогоднюю ночь от случайного выстрела погибла девушка. Задержан бывший сотрудник Росгвардии

Кавказ. Реалии
16:51, 4 января 2018
Надежный источник

В Грозном в новогоднюю ночь от случайной пули, залетевшей в окно кухни в многоэтажном доме, погибла 15-летняя девушка, сообщает «Кавказ. Реалии».

По подозрению в причастности к гибели девушки задержан бывший сотрудник Росгвардии, который стрелял в воздух, отмечая наступление нового года.

Подозреваемый свою вину категорически отрицает, заявляя, что вместе с ним в воздух стреляли и другие сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне изданию сообщили, что подозреваемый в причастности к гибели девушки в декабре был уволен из правоохранительных органов.

Баллистическая экспертиза выяснит, чья именно пуля стала причиной гибели несовершеннолетней девочки.

Кавказ. Реалии
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